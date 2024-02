Den drepte ble funnet av politiet i november i 2022, etter at 54-åringen selv varslet politiet om ugjerningen.

Mannen i 20-årene hadde fått overnatte hos den domfelte. I retten hevdet 54-åringen at han ved et uhell tok livet av mannen.

I tingretten ble mannen dømt til fem års fengsel for grov kroppsskade med døden til følge, men i lagmannsretten ble dommen skjerpet til å gjelde drap.

Retten mente at det var bevist at 54-åringen hadde drept mannen og begrunnet det med at han kvittet seg med offerets klær og mobiltelefon.

Det ble også vektlagt at mannen i 20-årene ble drept med et stikk i halsen, og at domfelte parterte og la ham i fryseren og kjøleskapet sitt.

Den domfelte mannen må også betale offerets mor 110.000 kroner i erstatning.