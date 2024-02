Valget ser ut til å ha gått rolig for seg. Nå begynner stemmetellingen. Det er en omfattende jobb, siden det er 205 millioner stemmeberettigede i Indonesia.

Prabowos økende popularitet har skremt millioner av indonesiere som fortsatt husker tidligere president Haji Mohamed Suhartos brutale og autoritære styre. Suharto var Prabowos tidligere sjef og svigerfar.

Landet har store utfordringer med økende korrupsjon og svekkede demokratiske rettigheter.

– Hvis Prabowo vinner, vil det føre til demokratiets død, sier Hendardi, direktør for Setara-instituttet for demokrati og fred i Indonesia i en kommentar til The New York Times. Som mange indonesiere går han bare under ett navn.

De to andre kandidatene i valget er Ganjar Pranowo fra landets største parti, nasjonalistiske Indonesian Democratic Party of Struggle (PDI-P), og den uavhengige kandidaten Anies Basedan.

Prabowo har slått hardt ned på prodemokratiske aktivister. Han ble anklaget for grusomheter under den hensynsløse militære okkupasjonen av Øst-Timor. Og han har selv uttalt at «valg er i strid med landets kultur».