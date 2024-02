– Vi går til sak mot Hamas-medlemmer og deres samarbeidspartnere for å sørge for at de betaler den høyeste prisen for lovbruddene mot menneskeheten, som de fortsatt begår, sier Haim Rubinstein i gruppen som leverer søksmålet.

Militante palestinere tok rundt 250 gisler til fange 7. oktober, og fortsatt er rundt 130 på Gazastripen. Rundt 30 av dem har dødd, ifølge Israel.

Natt til mandag reddet israelske soldater to gisler fra Rafah sør på Gazastripen, ifølge Israel. Samme natt ble 67 palestinere drept i israelske angrep, meldte palestinske helsemyndigheter.