Netanyahu samlet krigskabinettet til telefonmøte etter at en israelsk delegasjon kom hjem fra samtaler i Paris om mulig våpenhvile og frigivelse av gisler.

Samtalene har pågått mellom lederne for Israels sikkerhetstjenester Mossad og Shin Bet og mellommenn fra USA, Qatar og Egypt.

At Netanyahu diskuterer forslagene som delegasjonen hadde med seg fra Paris med krigskabinettet sitt, tolkes som positivt. Samtidig gjentar han i sosiale medier at målet fortsatt er å sende israelske soldater inn i Rafah innen 10. mars til tross for sterke internasjonale advarsler.

Over halvparten av Gazas 2,3 millioner innbyggere har flyktet til Rafah fra kamper andre steder i den beleirede enklaven.

Lørdag kveld har det vært mist seks israelske luftangrep mot byen, opplyser en reporter fra nyhetsbyrået AFP som er på stedet.