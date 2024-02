Det er sentrum-høyreregjeringen til statsminister Kyriakos Mitsotakis som har foreslått lovendringen, og de har alene flertall i nasjonalforsamlingen. I tillegg får forslaget støtte fra fire mindre venstresidepartier. Tross at det ventes at enkeltrepresentanter går imot partipisken, er det god grunn til å anta at forslaget blir vedtatt uten problemer.

Hellas vil i så fall bli det første landet med et ortodokst flertall i befolkningen som tillater likekjønnede ekteskap. Meningsmålinger viser at et flertall av grekerne støtter å åpne for slike ekteskap, og saken har ikke skapt store bølger i et land der de fleste er mer bekymret over prisvekst og levekostnader.

Det er den gresk-ortodokse kirken som er de skarpeste motstanderne av loven – de er imidlertid også imot at heterofile par har lov til å gifte seg borgerlig, noe som først ble lov på 1980-tallet.

Forslaget åpner også for at likekjønnede par kan få samme foreldrerettigheter som heterofile, men ikke får lov til å bli foreldre gjennom surrogatmødre. Greske skeive har hatt lov til å inngå partnerskap siden 2015.