Oppfordringen kommer i et innlegg i Financial Times , undertegnet av Scholz, Danmarks statsminister Mette Frederiksen, Tsjekkias statsminister Petr Fiala, Estlands statsminister Kaja Kallas og Nederlands statsminister Mark Rutte.

De fem lederne erkjenner at EU ikke vil nå målet om å sende 1 million artillerigranater til Ukraina innen utgangen av mars og mener at den kollektive innsatsen nå må trappes opp.

– Vi kan ikke bare gi opp når vi har lovet noe, skriver de fem.

Toppmøte

Utspillet kommer dagen før EUs stats- og regjeringssjefer samles til ekstraordinært toppmøte i Brussel.

Ledere kommer der til å love fortsatt militærhjelp til Ukraina, men det er uvisst hvor mye, viser et utkast til slutterklæring Reuters fikk tilgang til tidligere i uka.

I utkastet understrekes viktigheten av å gi «forutsigelig og bærekraftig» militærstøtte og å trappe opp leveransene av ammunisjon og raketter. Men det går ikke fram hvor mye mer EU-landene vil bidra med til dette formålet.

Krangler

EU-landene har i månedsvis kranglet om hvor stor den framtidige militærhjelpen til Ukraina bør være.

Sist EU-lederne møttes var i desember, og Ungarn blokkerte da et forslag om en økonomisk støttepakke på 50 milliarder euro over fire år til Ukraina.

– Vi må nå fornye vår besluttsomhet og fordoble vår innsats for å sikre at vi opprettholder støtten så lenge det trengs, oppfordrer de fem statsministrene i innlegget i Financial Times.