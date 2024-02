Allerede er det bekreftet ny vindrekord i Stekenjokk, et fjellområde som ligger ved trønderske Røyrvik kommune. 51,8 meter i sekundet i middelvind er den høyeste hastigheten som er målt i Sverige.

– Disse kreftene kan knekke tær og rive av hustak, sier meteorolog Linnea Rehn Wittskog.

Kiruna kommune i Norrbotten stenger alle sine skoler for å unngå at noen blir sittende fast på skolen over natta. SMHI har skjerpet varselet for vinden vest i Norrbotten til rødt nivå og oppfordrer innbyggerne til å holde seg inne.

– Det blir som verst nå og på ettermiddagen i området, før vinden avtar sent på ettermiddagen og på kvelden, sier meteorolog Viktor Bergman.