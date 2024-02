Ifølge ham har det blant annet blitt vanligere at gjenger utnytter etterforskningene til å kartlegge mulige ofrer for hevnaksjoner. Dette problemet ventes å kunne tilta, fordi det ventes flere siktelser og etterforskninger forbundet med landets gjengproblematikk.

– At de kriminelle nettverkene utnytter vår åpenhet på et så veldig kynisk vis, med brutale konsekvenser for enkeltmennesker, gjør at det vil være ansvarsløst av oss å ikke vurdere forandringer, sier Strömmer til Svenska Dagbladet.

Det er etter en utredning foreslått å innføre sterkt hemmelighold rundt vitners identitet og om vitneopplysninger i etterforskninger. Regjeringen tar ikke lett på å rote med offentlighetsprinsippet, bedyrer Strömmer.