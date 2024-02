Torsdagens beslutning sender et tydelig signal om at myndighetene ikke vil tolerere utnyttelse av slik stemmeteknologi for å svindle folk og å føre velgere bak lyset.

Senest i forbindelse med nominasjonsvalget i New Hampshire i januar fikk velgere falske oppringninger. Stemmen i anropet skal ha vært laget av kunstig intelligens (KI) for å etterligne president Joe Biden. Den falske stemmen ba flere tusen demokratiske velgere om å spare stemmen sin til valget i november.

– Det er viktig at du sparer stemmen din til valget i november. Å stemme på tirsdag er bare et bidrag til at republikanerne velger Donald Trump igjen, sa den falske stemmen.

Oppringingene blir etterforsket i New Hampshire som et forsøk på å hindre at folk stemmer. Delstatens justisminister John Formella sa tidligere i uka at stemmen er sporet til et firma i Texas.

FCCs nye regulering trer i kraft umiddelbart og gir tilsynet myndighet til å bøtelegge selskaper som bruker KI-stemmer i sine anrop. Tilsynet har også anledning til å sperre tjenesteytere som viderebringer slike anrop.

Videre åpner forbudet for at mottakere av automatiserte anrop med KI-stemmer kan gå til søksmål. Delstatenes påtaleansvarlige får dessuten en mekanisme for å slå ned på dem som bryter reglene, opplyser FCC.

– Ondsinnede aktører bruker KI-genererte stemmer i uoppfordrede robotsamtaler for å utpresse sårbare familiemedlemmer, etterligne kjendiser og feilinformere velgere, sier FCCs styreleder Jessica Rosenworcel i en uttalelse.

– Svindlerne bak disse robot-samtalene er herved advarte, tilføyer hun.