Menneskerettsorganisasjonen dokumenterer i en ny rapport hvordan den afghanske økonomien har kollapset siden august 2021, noe som har fått alvorlige følger for helsevesenet i landet.

Giverlandene beslutning om å kutte i bistanden har rammet afghanernes mulighet til å få helsehjelp, bidratt til å svekke økonomien og forverre matsikkerheten i landet, slår rapporten « A Disaster for the Foreseeable Future’: Afghanistan’s Healthcare Crisis » fast.

Det samme har Talibans hardhendte styre og beslutning om å nekte jenter og kvinner høyere utdanning. Dette har resultert i tilnærmet full stans i opplæringen av kvinnelige helsearbeidere, noe som vil få langsiktige følger, påpeker HRW.

Rammer kvinner

– Tapet av utviklingshjelp fra omverdenen og Talibans brudd på menneskerettighetene har resultert i en katastrofal helsekrise i Afghanistan, en krise som uforholdsmessig rammer kvinner og jenter, sier Fereshta Abbasi i HRW.

– Taliban hindrer på alvorlig vis kvinner fra å yte og få helsehjelp, og prisen for å få behandling og medisiner gjør at dette er uoppnåelig for mange afghanere, sier hun.

Afghanistans forrige makthavere, som var støtten av Vesten, finansierte i stor grad landets primærhelsetjeneste ved hjelp av pengestøtte utenfra, selv om afghanerne ofte måtte betale det meste fra egen lomme.

Kollaps

– Den forrige regjeringens bidrag til den offentlige primærhelsetjenesten var ubetydelig, noe som gjorde systemet sårbart for kollaps når bistanden ble trukket tilbake, konstaterer HRW.

FN anslår nå at 23,7 millioner mennesker, over halvparten av Afghanistans befolkning, har behov for humanitærhjelp i år.