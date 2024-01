Først fredag kveld opplyste forsvarsdepartementet Pentagon at den 70 år gamle ministeren ble lagt inn på sykehus fire dager tidligere. Innleggelsen kom på grunn av komplikasjoner etter en planlagt operasjon.

Det er kommet meldinger om at verken president Joe Biden eller høyt plasserte tjenestemenn i Det hvite hus var informert. Hemmeligholdet er et brudd på rutinene og kommer på et krevende tidspunkt, midt i den pågående krisen i Midtøsten.

– Jeg innser at jeg kunne gjort en bedre jobb for å sikre at offentligheten var godt nok informert. Jeg lover å gjøre det bedre. Men det er viktig å si at det medisinske inngrepet gjaldt meg, og at jeg tar det fulle og hele ansvaret for min informasjonsbeslutning, sier Austin i en uttalelse. Han legger til at han kommer tilbake til Pentagon snart.

NBC melder at 70-åringen lå fire dager på intensivavdeling og fortsatt lå på sykehus lørdag.