Den diplomatiske krangelen kom etter at Pedro Sánchez stilte spørsmål ved om Israels krigføring på Gazastripen var lovlig. I et TV-intervju sa den spanske statsministeren at verden må fortelle Israel at de må handle i tråd med folkeretten.

– Med de bildene vi ser og det økende antallet døde, særlig gutter og jenter, er jeg svært i tvil, sa Sanchez til den spanske kringkastingen.

Israels utenriksminister Eli Cohen reagerte på det han omtalte som «skandaløse uttalelser» og kalte hjem ambassadør Rodica Radian-Gordon. Cohens etterfølger sier torsdag at ambassadøren sendes til Madrid igjen etter «en endring til det bedre» i tonen fra Spanias regjering.

Israel har også kalt hjem ambassadørene i Tyrkia og Sør-Afrika på grunn av uttalelser fra de to landenes ledere om krigen i Gaza.