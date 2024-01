I 40 år har Marcia González og mannen hennes arbeidet for bedre seksualundervisning i Den dominikanske republikk. Landet er et av fire i Latin-Amerika der abort er forbudt uten unntak.

I stedet for å hjelpe mannen sin i kirken, slik hun ellers ville gjort i helgene, vier González lørdagene sine til en gruppe jenter på en skole i nærheten. Der gir hun dem seksualundervisning, fellesskap og støtte.

– Jeg koordinerer aktivitetene i kirken og mannen min er diakon. Men jeg er her fordi dette er viktig for samfunnet mitt, sier hun.

I Den dominikanske republikk risikerer kvinner opptil to år i fengsel dersom de tar abort, og straffene for leger og jordmødre som utfører aborter varierer fra fem til 20 år.

Tenåringsklubber

Med en bibel på flagget har landet en mektig lobby av katolikker og evangeliske kristne som står sammen mot å avkriminalisere abort. I 2020 forpliktet president Luis Abinader seg til avkriminalisering, men foreløpig har ingenting skjedd. I mai er det valg på ny.

Det er i denne sammenhengen at González og andre frivillige har startet det de kaller «tenåringsklubber», der ungdommer lærer om seksualitet, reproduktive rettigheter, kjønnsbasert vold, økonomi og andre temaer.

Målet er å styrke framtidige generasjoner av dominikanske kvinner.

«Gudmor»

Klubbene baserer seg på opplegg fra organisasjonen Plan, som jobber for barns rettigheter. I samsvar med dette opplegget, har González tittelen «gudmor» blant jentene hun underviser.

Klubbenes tilbud endres etter behov for å skape trygge og varme omgivelser for jentene til å snakke om det de føler. Noen møter starter med avspenningsøvelser og andre med spill.

Noen jenter snakker stolt om det de har lært. En av dem nevnte at hun konfronterte faren sin da han sa at hun ikke kunne plukke sitroner fra et tre fordi hun hadde mensen. En annen sa at vennene hennes alltid går på do i grupper for å føle seg trygge. De ser alle på «gudmødrene» sine som mentorer.

– De ringer til meg og betror meg alt. Jeg er fornøyd da ingen av jentene i gruppen min har blitt gravide, sier González.

Barneekteskap

Men det er ikke bare forbudet mot abort som bekymrer González. Ifølge aktivister tvinger fattigdommen i Den dominikanske republikk flere foreldre til å gifte bort sine 14 eller 15 år gamle døtre til menn som er opptil 50 år eldre.

For hver tusende ungdom mellom 15 og 19 år, ble 42 mødre i 2023, ifølge FNs befolkningsfond. Fram til 2019, da Unicef publiserte sin seneste rapport om barneekteskap, giftet mer enn en tredel av dominikanske kvinner seg før de fylte 18.

Siden 2021 har barneekteskap vært forbudt i Den dominikanske republikk. Men det er fremdeles utbredt fordi det er såpass normalisert i samfunnet, og fordi få trolig har fått med seg lovendringen.

– I klassen til mitt 14 år gamle barnebarn er to av hennes venner allerede gift, sier González.

Høyest forekomst

Ifølge organisasjonen Plan er San Cristóbal og Azua, der González bor, de byene med høyest forekomst av tenåringsgraviditeter og barneekteskap i landet.

For å kjempe mot dette tar tenåringsklubbene imot jenter mellom 13 og 17 år som møtes to timer i uka. Hver gruppe har opptil 25 deltakere, og ledes av frivillige som González.

I San Cristóbal organiseres klubbene av Conamuca, en organisasjon for kvinner i landlige områder.

– Conamuca ble til for å kjempe for landeierskap, men ting har endret seg og vi tar for oss flere spørsmål, som jordbruk og reproduktive rettigheter, sier Lidia Ferrer, som er en av lederne.

Klubbene deres samler 1600 jenter i 60 lokalsamfunn, ifølge Ferrer. Hvilke temaer de tar opp i klubbene varierer fra sted til sted, men blant de gjentakende er ungdomsgraviditet, barneekteskap og kjønnsbasert vold og drap.

– Helsetjenesten mislykkes

– Utgangspunktet er vår egen virkelighet. Det er slik vi lever og lider, sier Kathy Cabrera, som ble med i en Conamuca-klubb da hun var ni år, og tjue år senere selv står for undervisningen.

Ifølge henne mislykkes helsetjenestene i Den dominikanske republikk i å garantere rettighetene til landets kvinner.

– Vi har myndigheter som sier «Ikke ta abort», men som ikke tilbyr prevensjon eller lignende for å unngå det.

Cabrera sier hun har vært vitne til at 13 år gamle jenter får barn med 65 år gamle menn uten at familiene eller myndighetene ser ut til å bry seg. Ved andre anledninger «gir» foreldre bort døtrene sine, sier hun.

– Det blir ikke sett på som overgrep. Hvis bestemoren min ble gravid og giftet seg i en tidlig alder, og oldemoren min og moren min også, så betyr det at jeg også bør det, sier Carbera.

– Søsteren min ble gravid da hun var 16, og det var veldig urovekkende. Hun ble sammen med en person som er mye eldre enn henne, og de har en baby, forteller 14 år gamle Laura Pérez, og legger til:

– Jeg syns ikke det burde være sånn.