Nyhetsbyråene Reuters og AFP siterer begge ikke navngitte sikkerhetskilder.

– Dette er et svært smertefullt angrep, sier en av kildene.

Kommandanten som ble drept, skal ha hatt en ledende rolle i Hizbollahs operasjoner i Sør-Libanon, som grenser til den nordlige delen av Israel. Angrepet skal ha rammet mens han satt i bilen sin.

Siden 7. oktober har Hizbollah mistet over 130 krigere som følge av israelske angrep mot området.

Tidligere mandag ble det meldt at Israel gjennomførte luftangrep med både helikopter og droner mot den sørlige delen av Libanon.

Hizbollah er alliert med Hamas på Gazastripen og Iran. Etter at Israel drepte en Hamas-topp i Libanons hovedstad Beirut forrige uke, har frykten økt for at krigen skal spre seg.