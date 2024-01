Han viser til at rundt 30.000 mennesker er drept eller savnet i de israelske angrepene. Det palestinske området har cirka 2,3 millioner innbyggere.

Uttalelsene ble gitt da kongen besøkte et minnesenter for folkemordet i Rwanda i hovedstaden Kigali mandag. Her omtalte han forbrytelsene under folkemordet som ubeskrivelige.

Kongen sa også at lærdommen som kan trekkes av folkemordet, er at Israels vilkårlige angrep aldri kommer til å gi landet sikkerhet.

– Flere barn har dødd i Gaza enn i noen annen krig i verden i året som har gått. Blant de som har overlevd, har mange mistet én eller begge foreldre, en hel generasjon med foreldreløse, sa kongen før han fortsatte:

– Hvordan kan vilkårlig aggresjon og angrep skape fred? Hvordan kan dette garantere for sikkerheten, når det er bygd på hat? spurte han.