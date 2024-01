Voice of America (VOA) publiserte fredag et bilde av det som oppgis å være en del fra en F7-granatkaster produsert i Nord-Korea, og som angivelig skal ha blitt brukt av Hamas. Antakelsen er at våpnene i første omgang er levert til Iran, som så har levert disse videre til den palestinske gruppen.

Mandag melder det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap at sørkoreansk etterretning støtter vurderingen som ble publisert i VOA. Etterretningsbyrået har dessuten offentliggjort et nytt bilde av det som skal være del av en nordkoreansk rakett.

– Men det er for tiden vanskelig å skaffe slike bevis som følge av behovet for å beskytte kilder og med tanke på diplomatiske forbindelser, opplyser etterretningsbyrået.

Nord-Korea har tidligere avvist spekulasjonene som grunnløse og anklaget USA for å fabrikkere informasjon for å rette falske anklager mot landet.