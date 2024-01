Skjelvet, som hadde en styrke på 7,5, rev opp veier og utløste en stor brann og tsunamibølger på over en meter.

Noto-halvøya i regionen Ishikawa på nordsiden av Honshu – den største av de japanske øyene – ble hardest rammet. Flere hundre bygninger ble jevnet med jorden eller begynte å brenne i byer som Wajima og Suzu.

Regionale myndigheter sier onsdag at 62 mennesker bekreftet døde. I tillegg er over 300 skadd, 20 av dem alvorlig. Det er ventet at tallet på døde skal stige mens redningsarbeiderne leter gjennom ruinene samtidig som de må stå imot etterskjelv og dårlig vær.

– Mer enn 40 timer er gått siden katastrofen rammet. Vi har fått mange opplysninger om folk som må reddes og folk som venter på hjelp. Mange myndigheter bidrar i redningsarbeidet. Vi ber dere også huske at dette er en kamp mot klokka, og at dere gjør deres ytterste for å redde liv, sier statsminister Fumio Kishida.

Japans værtjeneste har sendt ut varsel om kraftig regn og ber folk være på vakt mot jordskred.

I tillegg til ofrene for jordskjelvet, døde fem av besetningen på et kystvaktfly da det kolliderte med et passasjerfly på flyplassen Haneda i Tokyo. Kystvaktflyet skulle til Niigata for å hjelpe til på Noto-halvøya.

Piloten var den eneste som overlevde i kystvaktflyet. Alle de 379 om bord i passasjerflyet overlevde, tross den voldsomme brannen som oppsto etter kollisjonen.