Utenriksdepartementet i Pyongyang anklaget mandag USA for å ha dannet en «ulovlig krigsorganisasjon» som burde vært avskaffet for flere tiår siden.

UNC ble dannet i 1950 kort tid etter invasjonen av Sør-Korea av nordkoreanske tropper. Målet var å hjelpe Sør-Korea med militære enheter fra flere forskjellige land samlet under FN-flagget.

Hovedoppgaven til UNC i dag er å sørge for at våpenhvileavtalen fra 1953 overholdes. Gjennom årene har Nord-Korea ofte krevd oppløsning av UNC og har også bedt USA avslutte sin militære tilstedeværelse i Sør-Korea. USA har for tiden 28500 soldater stasjonert der.

Nord-Koreas siste krav kom en dag før et planlagt møte i Seoul. Det holdes mellom Sør-Koreas forsvarsminister Shin Won Sik og hans kolleger eller deres representanter fra 17 medlemsland av UNC.

Nord-Korea kritiserte også Sør-Koreas kunngjøring om at deltakerne på møtet ville understreke UNC-medlemmenes vilje til å håndtere nødssituasjoner på den koreanske halvøya på en passende måte.