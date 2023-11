– Rundt sykehuset er det lik som ikke kan bli tatt hånd om, ikke engang begravd eller brakt til noe slags likhus, sier Verdens helseorganisasjons (WHO) talsperson Christian Lindmeier til BBC.

Anslagsvis 600 pasienter er ifølge ham fortsatt på sykehuset, mens et ukjent antall sivile har søkt tilflukt i korridorene.

Leger ved Shifa har også fortalt om døde som hoper seg opp og brytes ned på sykehuset. Israelske myndigheter har ennå ikke gitt tillatelse til å ta likene ut av sykehuset for å begrave dem, ifølge Mohamed Abu Selmia. Legen sier til BBC at hunder har tatt seg inn på sykehusområdet og begynt å spise på likene.

Den israelske hærens (IDF) talsmann Peter Lerner insisterer på at Shifa-sykehuset er sentralt i Hamas' kommandostruktur, men sier tirsdag at soldatene er avventende.

– Tanken er å evakuere folket, evakuere så mange som mulig, sier Lerner.

Få timer tidligere ba USAs president Joe Biden Israel om å beskytte sykehuset og bruke «mindre inngripende handling».

IDF har lenge bedt om at sykehusene nord på Gazastripen må evakueres. WHO har advart om at det vil være en dødsdom og viser til at hele helsevesenet er i fritt fall og at sykehusene i sør ikke kan ta imot flere pasienter.