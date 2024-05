Valget startet 19. april og gjennomføres i sju faser før stemmetellingen begynner 4. juni. Nesten 1 milliard mennesker har stemmerett.

Modi håper på gjenvalg til en tredje periode i et valg der hans hindunasjonalistiske parti BJP stiller mot en allianse på mer enn 20 partier. Meningsmålingene tyder på at han ligger an til å få et komfortabelt flertall.

– Jeg oppfordrer alle borgere til å stemme og feire demokratifestivalen. Til alle som jobber i varmen, oppfordrer jeg til å ta vare på helsa deres og drikke nok vann, sa Modi kort tid etter å ha avlagt stemme i hjemdelstaten Gujarat.

Der var han omgitt av hundrevis av støttespillere og partimedlemmer, og han signerte autografer og snakket med barn på vei til valglokalet.