En rekke tornadoer har gjort stor skade i den amerikanske Midtvesten siden fredag. Varsler om flom og tornadoer er utstedt for både Oklahoma og flere andre stater, inkludert Kansas, Missouri, Arkansas og Texas.

I Oklahoma feide en tornado gjennom den lille byen Holdenville, på grensa til Texas, 13 mil sør for Oklahoma City. To mennesker, inkludert et barn, mistet livet, og fire ble skadd, ifølge nødetatene i fylket Hughes.

I byen Sulphur, som også ble rammet, viser bilder at flere bygninger ble lagt i ruiner, og at tak ble revet av andre hus. 33.000 husstander mistet strømmen.

I flere andre delstater var innbyggerne søndag også i gang med å grave gjennom ruinhaugene. Lørdag ble bygninger i et område sør for Omaha i Nebraska knust da en tornado feide gjennom mange kilometer med landbruksområder og småbyer og videre inn i Iowa.