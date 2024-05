I en svært opphisset debatt gikk flere politikere til angrep på hverandre, viser bilder fra georgisk rikskringkasting.

Utenfor bygningen har hundrevis av demonstranter samlet seg for å vise sin motstand mot forslaget.

Folkevalgte fra regjeringspartiet og opposisjonen er sterkt uenige når det gjelder et lovforslag som vil innebære at en rekke uavhengige medier og organisasjoner blir stemplet som «utenlandske agenter». Grunnen er at de får pengestøtte fra utlandet, mange av dem fra vestlige institusjoner som ønsker å styrke landets demokrati.

For et drøyt år siden ble et lignende forslag stoppet på grunn av masseprotester. Denne gangen er det ventet å bli vedtatt i løpet av tirsdagen.