Angrepet skjedde på en vei i Eure-regionen tirsdag formiddag, sier kilder med kjennskap til saken til franske medier.

Flere væpnede menn angrep fangetransporten, som skulle overføre en innsatt fra et sted til et annet. Minst to fengselsbetjenter skal være drept og tre andre såret.

De væpnede mennene tok deretter med seg fangen og forsvant fra stedet.

Politiet har foreløpig ikke kommentert saken, men en stor politiaksjon er i gang for å lete etter gjerningsmennene og den rømte fangen, skriver BFM og andre franske medier.