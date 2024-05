Gallant sier at de er i ferd med å slite ut Hamas, at flere tunneler er ødelagt og at flere kommer til å bli ødelagt snart.

– Aktiviteten kommer til å bli mer intens. Hamas er ikke en organisasjon som kan reorganisere seg, den har ingen reservesoldater, den har ingen forsyninger og har ikke mulighet til å sørge for terroristene som vi angriper. Resultatet blir at vi sliter på Hamas, sier Gallant.

Beskjeden kommer samme dag som FNs øverste domstol (ICJ) skal holde en høring om den israelske framrykkingen helt sør på Gazastripen, en operasjon som mange land, også USA, har advart mot.

Rafah har vært tilholdssted for over 1 million internflyktninger som har flyktet fra andre områder i det palestinske området. FN opplyste tirsdag at nesten 450.000 palestinere har forlatt byen de siste dagene.

Israel har allerede inntatt de østlige delen av byen og rykket denne uken inn i flere boligområder, der det ble meldt om harde kamper.