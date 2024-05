Palestinske leger opplyste tidligere søndag kveld til nyhetsbyrået AP at minst 22 mennesker er drept. Kort tid senere opplyste Gaza-regjeringens pressekontor at dødstallet var steget til 30.

Bilder og videoer i sosiale medier som skal vise ødeleggelsene i teltleiren søndag kveld, viser store flammer og forkullede og lemlestede lik.

– Palestinas Røde Halvmånes ambulansemannskaper transporterer et stort antall drepte og sårede etter at okkupanten angrep internt fordrevnes telt i nærheten av FN-hovedkvarterene nordvest for Rafah, sier organisasjonen i en melding på X.

Den israelske hæren sier den er ukjent med at noe skjer i området som ble angrepet sør på Gazastripen søndag kveld.

Brennende telt

Angrepet skjer to dager etter at FN-domstolen ICJ beordret Israel til umiddelbart å stanse militæroffensiven i Rafah, åpne grenseovergangen der for nødhjelp og gi etterforskere tilgang til området.

Røde Halvmåne sier området som ble angrepet søndag kveld er utpekt av Israel som et «humanitært område», og at dødstallet sannsynligvis kommer til å øke.

Angrepet skal ha funnet sted i nabolaget Tal al-Sultan, rundt 2 kilometer nordvest for sentrum av Rafah by. Dette nabolaget er en del av områdene som den israelske hæren ga sivile ordre om å forlate tidligere i mai, skriver nyhetsbyrået AP.

Raketter mot Tel Aviv

Teltene ble satt i brann som følge av angrepet mot leiren, og lokale innbyggere prøver fortsatt å slukke flammene, opplyser en kilde i sivilforsvaret til Reuters.

Gazas sivilforsvar sier også at Israel sto bak angrepet i området og hevder at 100.000 internt fordrevne holder til der.

Israels forsvarsminister Yoav Gallant besøkte selv Rafah søndag der han ble orientert om «utdypningen» av den israelske militæroperasjonen.

Samme dag sendte væpnede palestinere raketter mot Tel Aviv for første gang på flere måneder, og flere av rakettene skal ha blitt avfyrt fra nettopp Rafah. Det er ikke meldt om alvorlige personskader etter rakettangrepet, som Hamas' væpnede fløy tok på seg ansvaret for.

Store ødeleggelser

Israel har ikke etterlevd FN-domstolens kjennelse og har i helgen gjennomført flere angrep mot mål i Rafah, som ligger lengst sør på Gazastripen.

Ifølge menneskerettsorganisasjonen Euro-Med Monitor utførte Israel over 60 luftangrep mot Rafah i løpet av de første 48 timene etter ICJs ordre.

Den israelske regjeringen hevdet tidligere søndag at FN-domstolen ikke har krevd full stans i angrepene mot Rafah.

– I henhold til folkeretten har vi rett til å forsvare oss selv, og domstolen forhindrer oss beviselig ikke fra å forsvare oss selv, sier Hanegbi i et intervju med israelsk TV.

Mange på flukt

Israel mener det er nødvendig å rykke inn i byen for å utslette Hamas. Rafah ligger rett ved grensen til Egypt. Området var inntil nylig tilholdssted for over 1,5 millioner palestinere, de aller fleste internt fordrevne på flukt fra krigen.

Siden israelske bakkestyrker startet sine angrep på Rafah 7. mai, har rundt 800.000 mennesker flyktet fra området, ifølge FN.

Minst 35.984 palestinere er drept så langt i den 233 dager lange krigen, ifølge Gazas helsedepartement. Det tilsvarer i gjennomsnitt over 150 hver eneste dag. Ifølge helsemyndighetene i Gaza er over 40 prosent av de drepte barn.

Over 80.000 såret

Et ukjent antall ofre ligger også begravd i ruinene av bombede bygninger, ifølge enkelte anslag minst 10.000.

80.643 mennesker er såret i de israelske angrepene, og mange av dem har fått skader for livet.

Opplysningene om drepte og sårede er ikke bekreftet av uavhengige kilder, men anses for å være troverdige av FN og andre hjelpeorganisasjoner.