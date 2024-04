Blinken sa dette da han tok imot Iraks visestatsminister Mohammed Ali Tamim i Washington mandag.

Tamim understreket at det nå er viktig at både Israel og Iran viser tilbakeholdenhet for å unngå at konflikten kommer ut av kontroll.

– Den irakiske regjeringen advarer mot opptrapping som kan trekke området med i en mer omfattende krig som vil true internasjonal sikkerhet, sa Tamim.

– Vi ber derfor alle parter om å vise tilbakeholdenhet og respektere diplomatiets regler og internasjonale lover, sa han.