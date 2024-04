Kanalen viser til direktebilder fra den brannherjede bygningen. Det er yttermuren mot Børsgade og gavlen mot slottsplassen ved Christiansborg som har rast.

Det er ukjent om noen er skadd i kollapsen. Flere utrykningskjøretøyer er ankommet, ifølge TV 2.

Operasjonssjefen i brann- og redningsetaten Hovedstadens Beredskab, Tim Ole Simonsen, sa tidligere torsdag at de ikke kunne garantere at fasaden ville holde.

Det ble gjort et forsøk på å stable opp konteinere langs bygningen for å hindre at veggene kollapset, men til sist lyktes ikke det. Målet var å beholde mest mulig av de historiske murveggene i bygget fra 1600-tallet.

Brannen i Børsen startet klokka 7.30 tirsdag morgen. Kort etter klokka 8 var byggets kjente dragespir omgitt av flammer, og en halv time senere kollapset det.