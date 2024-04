Trump skulle lørdag kveld ha holdt valgkampmøte i Wilmington i North Carolina. Noen tusener tilhengere var allerede møtt fram da Trump ringte fra flyplassen, mindre enn en time før han skulle gå på scenen.

I oppringingen til de fremmøtte sa Trump at han måtte avlyse i siste øyeblikk på grunn av et uvær som var på vei mot området. Trump sa til de fremmøtte at de måtte forlate stedet umiddelbart, av hensyn til egen sikkerhet.

Han beklaget avlysningen og sa at han skal holde et nytt valgmøte på samme sted på en senere dato. Meteorologer har sendt ut farevarsel for området.