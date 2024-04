– Siden oktober i fjor har vi sett en alarmerende økning i antallet koleratilfeller over hele landet, sier en talsperson for FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths.

Mandag orienterte Edem Wosornu, som er leder for humanitære operasjoner ved FNs nødhjelpskontor, FNs sikkerhetsråd om situasjonen i Jemen. Det er meldt om over 11.000 antatte tilfeller og minst 75 koleradødsfall i landet siden oktober.

Sist Jemen opplevde en koleraepidemi var i 2019, men infeksjonssykdommen sprer seg nå på nytt med faretruende fart. Det skjer i et land der helsevesenet knapt fungerer etter år med krig.

– Siden mars har vi sett hvordan utbruddet sprer seg raskt i områder som kontrolleres av houthiene, sier Wosornu.

FN ber nå verdenssamfunnet om bistand for raskt å kunne stanse koleraspredningen i Jemen, men har hittil mottatt bare 10 prosent av de rundt 30 milliarder kronene de har bedt om for å kunne møte behovene for humanitærhjelp i landet.