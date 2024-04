Avgjørelsen falt tirsdag. Gershkovich ble pågrepet 29. mars i fjor under en reportasjereise til Jekaterinburg, og han har siden blitt holdt varetektsfengslet i Moskva.

Han er anklaget for å spionere for USA, noe både Gershkovich og arbeidsgiveren Wall Street Journal avviser.

– Journalistikk er ingen forbrytelse, og Evan dro til Russland for å gjøre jobben sin som reporter. Han risikerte sin egen sikkerhet for å belyse sannheten om Russlands brutale aggresjon mot Ukraina, sa USA president Joe Biden på ettårsdagen for pågripelsen.