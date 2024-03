Immunforsvaret til den 62 år gamle mannen fra den tyske byen Magdeburg fungerer fortsatt helt som det skal, skriver det medisinske tidsskriftet The Lancet.

Ifølge forskere gikk mannen mot alt av medisinske råd og tok vaksinen frivillig mange ganger, men de advarer mot å trekke store konklusjoner fra denne enkeltsaken.

Mannen ble først kjent for forskerne på grunn av medieoppslag i 2022, da han kun hadde tatt 90 doser. Ifølge medieoppslagene var mannen mistenkt for å ta dosene for å kunne selge vaksinebevis til folk som ikke ønsket å vaksinere seg. Han blir etterforsket for svindel, men ingen tiltale er tatt ut.

Ifølge mannen selv har han tatt 217 doser fra åtte forskjellige koronavaksiner over 29 måneder.