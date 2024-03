– Russland må tillate en uavhengig og åpen internasjonal etterforskning av omstendighetene rundt hans plutselige død. Navalnyjs uventede og sjokkerende død er nok et tegn på det eskalerende og systematiske undertrykkelsen i Russland, heter det i en uttalelse fra FNs menneskerettighetsråd i Genève.

43 land står bak uttalelsen, deriblant Norge, EU-landene, USA, Storbritannia og Australia.

16. februar ble det kjent at 47 år gamle Navalnyj døde i en fangeleir i Sibir. Mye er uklart rundt omstendighetene, deriblant dødsårsaken, som ifølge dødsattesten skal ha vært en «naturlig død».

FN-uttalelsen peker på at Russlands president Vladimir Putin bærer det overordnede ansvaret for Navalnyjs død. De er bekymret for hvordan russiske myndigheter forsøker å stilne kritikere og demonstranter.

– Rundt om i verden har folk samlet seg for å hedre Aleksej Navalnyj. I Russland forsøkte myndighetene å forhindre dette flere steder, og flere hundre personer har blitt pågrepet. Russlands politiske ledelse og myndigheter må holdes ansvarlig.

– Navalnyjs mot, offer og urokkelige engasjement til å fremme rettferdighet, frihet og demokrati, vil aldri bli glemt, heter det videre.