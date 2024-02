Førstkommende tirsdag venter nok en runde i retten for Assange (52) i Storbritannia.

Og denne runden kan bli hans siste i det britiske rettsvesenet. Taper han, kan han bli utlevert ganske umiddelbart.

Han risikerer å bli satt på et fly til USA i løpet av noen dager, ifølge ektefellen Stella Assange. Hun advarte nylig om at WikiLeaks-grunnleggerens fysiske og mentale helse er svært dårlig.

– Blir han utlevert, vil han dø, hevdet hun på en pressekonferanse i London.

Hemmelige dokumenter

Siden 2019 har Assange vært innesperret i høysikkerhetsfengselet Belmarsh i London. Her har han blant annet sonet en dom for brudd på kausjonsbestemmelser.

Men USA vil ha ham utlevert og stille ham for retten for spionasje og datatyveri. Bakgrunnen for saken er at nettstedet Wikileaks i 2010 offentliggjorde store mengder hemmelige dokumenter om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

Også et videoopptak av to journalister som ble drept i et amerikansk helikopterangrep, ble publisert.

Amerikansk påtalemyndighet mener Assange hjalp den daværende amerikanske etterretningsanalytikeren Chelsea Manning med å stjele hemmelige dokumenter. Liv ble angivelig satt i fare da disse ble offentliggjort.

Norsk pris

Mange presseorganisasjoner og forkjempere for ytringsfrihet mener i stedet at Assange utøvde journalistikk da dokumentene ble publisert.

I fjor høst ble Assange tildelt Ossietzkyprisen av organisasjonen Norske Pen.

– Å drive undersøkende journalistikk er å systematisk avdekke kritikkverdige samfunnsforhold og maktmisbruk. Det er nettopp dette Julian Assange gjorde ved å publisere avsløringer av alvorlige krigsforbrytelser, het det i begrunnelsen.

Assange er australsk statsborger, og Australias statsminister Anthony Albanese, som overtok makten i 2022, mener rettsprosessen mot Assange bør avsluttes.

Den siste tiden har Albanese forsøkt å øke presset på sine nære allierte Storbritannia og USA.

– Jeg håper dette kan bli løst, sa statsministeren torsdag, ifølge nyhetsbyrået AP.

– Kritisk fase

Albanese understreket at han ikke vil legge seg opp i andre lands rettsprosesser. Samtidig sa han at prosessen mot Assange ikke kan fortsette i det uendelige.

Videre sa han at dagene fram mot det neste rettsmøtet i London er «en kritisk fase».

Dagen før vedtok Australias nasjonalforsamling en oppfordring om at saken mot Assange må avsluttes så han kan få reise tilbake til hjemlandet. Albanese og et stort flertall av de folkevalgte stemte for oppfordringen.

Tidligere er Australias syn blitt avvist av USAs utenriksminister Antony Blinken. I fjor sommer sa han at «våre venner» i Australia måtte forstå at Assange er anklaget for en av de største lekkasjene av gradert informasjon i USAs historie.

Overgrepsanklager

Blir Assange utlevert og funnet skyldig i USA, kan han i ytterste konsekvens bli dømt til 175 års fengsel.

Før han ble pågrepet og fengslet i 2019, bodde han i sju år inne på Ecuadors ambassade i London. Dette var for å unngå å bli utlevert til Sverige, der han var anklaget for seksuelle overgrep mot to kvinner i 2010.

Assange avviste anklagene, og han fryktet å bli utlevert til USA hvis han ble pågrepet i Sverige. Svensk påtalemyndighet henla overgrepssaken i 2019, etter at Assange var fengslet i London.

Rettsmøtet i den britiske hovedstaden neste uke dreier seg om USAs utleveringsbegjæring. Den er allerede godkjent, og to dommere skal nå avgjøre om det blir full ankebehandling av avgjørelsen.

Skuffet over Norge

Taper Assange neste uke, har han ikke flere ankemuligheter i Storbritannia. Støttespillerne hans er redd han vil bli utlevert før han rekker å anke til Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Ektefellen Stella Assange besøkte Norge i fjor vår. Hun var skuffet over at norske myndigheter ikke hadde engasjert seg sterkere i Julian Assanges sak.

– Dette er ikke i tråd med Norges posisjon i verden som en forsvarer av menneskerettigheter og pressefrihet, sa hun til NTB.

Foreløpig er det ikke kjent om Assange selv vil være til stede i High Court of Justice i London tirsdag. Skulle han få medhold her, får han nye muligheter til å kjempe mot utleveringen i det britiske rettsvesenet.