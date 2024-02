Ifølge den israelske hæren ble det avfyrt rundt 35 raketter mot flybasen, som ligger på toppen av det 1200 meter høye fjellet Har Meron.

Ifølge Hizbollah var angrepet et svar på at to høytstående militsmedlemmer ble drept i et israelsk angrep nordøst i Libanon mandag.

Israel hevder også å ha drept en annen høytstående Hizbollah-offiser i et flyangrep mandag kveld.

Israelske kampfly svarte på tirsdagens angrep med å angripe en militærbase og infrastruktur i Libanon, opplyser den israelske hærledelsen. Det er ikke meldt om drepte eller sårede etter angrepet.

Lederen for FNs fredsbevarende styrke i Sør-Libanon (Unifil), Aroldo Lázaro, ser med bekymring på utviklingen i grenseområdet.

– De siste dagene har vi sett en bekymringsfull opptrapping. De siste hendelsene kan utgjøre en risiko for arbeidet med å finne en politisk løsning på denne konflikten, sier han.