Abdullah har møtt lederen for USAs etat for utviklingshjelp (USAID). Kongen la press på dem for å få Israel til å lette på restriksjoner om nødhjelpstilgang, sier han til statlige jordanske medier.

FN har slått sultalarm for barna på Gazastripen. Hvert sjette barn under to år er akutt underernært nord på Gazastripen, og for mange av dem står det om livet, advarte FN for en uke siden.

I Rafah på grensa til Egypt er 5 prosent av barna under to år akutt underernærte, men så å si alle palestinere i Gaza går nå sultne, konstaterer FN.