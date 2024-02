Det opplyser Navalnyj-talsperson Kira Jarmysj i et innlegg på X.

– Vi leter etter en sal for å holde en offentlig avskjed for Aleksej. Tid: Ved slutten av denne arbeidsuken. Dersom du har et passende sted, vær snill å kontakt oss, skriver hun i innlegget.

Det har ennå ikke kommet opplysninger om når, hvor eller hvordan selve begravelsen vil skje. Den er imidlertid ventet å finne sted i Moskva, skriver Reuters.

Navalnyjs mor fikk i forrige uke tre timer på seg til å godta en hemmelig begravelse uten en offentlig avskjed med den døde regimekritikeren, ifølge Navalnyjs talsperson. Hvis ikke, skal etterforskerne ha truet med at han ville bli gravlagt i straffekolonien der han satt fengslet da han døde.

I dagene etter Navalnyjs død uttalte familien at de verken fikk lov til å se ham eller få liket utlevert. I helgen skal imidlertid Navalnyjs mor ha fått overlevert liket av sin sønn.

Putin-talsmann Dmitrij Peskov ble mandag spurt om disse anklagene.

– Jeg kan ikke kommentere på noe vis ettersom Kreml ikke har noe med dette å gjøre, så Kreml kan ikke utøve press. Dette er nok en absurd påstand fra disse støttespillerne, sa Peskov.