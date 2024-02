Uttalelsen kommer fra Estlands statsminister Kaja Kallas. På X skriver hun at «Vi vet at Kreml retter angrep mot alle våre demokratiske samfunn».

Estlands største avis, Posttimees , skriver at ti personer er pågrepet, mistenkt for å jobbe for russiske sikkerhetsstyrker. De skal blant annet ha brutt seg inn i bilen til landets innenriksminister og fått ordre om å gjøre hærverk på monumenter.

Samme avis skriver at det estiske utenriksdepartementet har kalt inn Russlands chargé d'affaires til en samtale om hybridoperasjonen. Det blir tredje gang på en uke for Lenar Salimullin.

Han måtte inn på teppet 14. februar i forbindelse med at Kallas var blitt etterlyst av russiske myndigheter, og mandag i forbindelse med den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyjs død.