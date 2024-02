– Jeg hadde et godt møte med USAs utenriksminister Antony Blinken i forbindelse med G20-møtet. Den katastrofale situasjonen i Midtøsten var hovedtema på møtet, sier utenriksminister Espen Barth Eide i en pressemelding.

G20 består av landene i verden med størst økonomisk aktivitet. I tillegg til 19 stater er EU og Den afrikanske union (AU) med i gruppen.

I 2024 er Norge invitert med som gjesteland av Brasil, som i år har formannskapet i G20. Blant sakene som drøftes er krigene i Ukraina og på Gazastripen.

– Vi snakket om det pågående arbeidet for å få til en våpenhvile, økt humanitær innsats i Gaza og arbeidet for å få til en tostatsløsning. Blinken orienterte om siste status i arbeidet med våpenhvile, knyttet til frigivelse av israelske gisler og et antall palestinske fanger, sier Eide om møtet med Blinken.