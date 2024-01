Tirsdag ble Hamas-bevegelsens politiske nestleder Saleh al-Arouri drept i et droneangrep i Beirut, og Israel antas å stå bak.

Macron snakket kort tid etter med Benny Gantz, som sitter i Netanyahu-regjeringens krigskabinett, og han advarte under telefonsamtalen Israel mot ytterligere opptrapping av krigen mot Hamas.

– Det er helt avgjørende å unngå en eskalerende holdning, særlig i Libanon. Frankrike vil fortsette med å videreformidle dette til alle aktører som er direkte eller indirekte involvert, lød den franske presidentens budskap.

Hizbollah-bevegelsen i Libanon har gjort det klart at attentatet på Arouri «ikke vil gå ustraffet hen» og kaller det «et alvorlig angrep mot Libanon og en farlig utvikling i retning krig».

Libanons statsminister Najib Mikati fordømmer også attentatet og sier at hensikten må være å trekke Libanon ytterligere inn i krigen mellom Israel og Hamas.

Macron gjentok under samtalen med Gantz også sin tidligere oppfordring om våpenhvile og ga på nytt uttrykk for dyp bekymring over de store sivile tapene og den humanitære krisen de israelske angrepene har forårsaket på Gazastripen.