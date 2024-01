Den marokkanske kandidaten, Omar Zniber, fikk 30 stemmer. Hans sørafrikanske motstander, Mxolisi Nkosi, fikk 17 stemmer i den hemmelige avstemningen i Genève.

Før avstemningen sa Nkosi til Reuters at Marokko representerer det motsatte av det rådet står for, og at dersom landet ble valgt til lederskapet, ville det undergrave Menneskerettighetsrådets troverdighet.

Marokko anklaget på sin side Sør-Afrika og andre afrikanske land for å gå imot dem. Lederstillingen i Menneskerettighetsrådet er prestisjefylt, men for det meste symbolsk.

Det var Afrikas tur til å lede rådet, som har 47 medlemsland.