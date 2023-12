Helsemyndighetene har opplyst at minst 70 mennesker ble drept. Det er frykt for at mange ligger under ruinene.

En overlevende sier til Al Jazeera at angrepet er en fullstendig utryddelse av et boligstrøk.

– Det er mange familier som bodde her i boligblokkene og det er fordrevne fra alle områder som har tatt seg hit. Men de som var her, ble vitner til det mennesker ikke kan bære. Vi fortsetter å lete i ruinene med bare hender fordi vi ikke har utstyr, sier Abu al-Eis.