Seansen fant sted på den årlige pressekonferansen hvor journalister kan stille Vladimir Putin spørsmål. Det ble der vist en videolink med en kvinnelig pensjonist ved navn Irina Akopova.

Hun klagde over at prisene på egg og kylling har skutt i været.

– Vladimir Vladimirovitsj, bry deg om oss pensjonister! Vi får ikke millioner i pensjon. Fiks dette – vi har ingen å henvende oss til. Jeg er svært takknemlig for det du gjør, og jeg stoler på at du hjelper, sa pensjonisten.

Spørsmålet speilet bekymringen det russiske folk har over de økte levekostnadene. Putin har erkjent at inflasjonen kan nå 8 prosent i år.

– Jeg beklager dette, men det er en svikt i regjeringens arbeid. Jeg lover at situasjonen vil bli rettet opp i nærmeste fremtid, svarte presidenten på pensjonistens spørsmål.

Pressekonferansen i Moskva er en årlig tradisjon for presidenten. Den pleier vanligvis å vare i atskillige timer og gir Putin mulighet for å redegjøre for politiske beslutninger og planene for neste år.