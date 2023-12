De 653.000 er en økning på rundt 70.650 fra januar 2022. Nyhetsbyrået AP skriver at tallene tilsier at det nå er folk som har blitt hjemløse for første gang, som bidrar til økningen, og at det nå er slutt på en nedadgående trend i antall hjemløse familier som begynte i 2012.

AP knytter utviklingen til økte rentekostnader og en nedgang i koronarelaterte stønader. Økningen i andelen hjemløse er særlig stor for barnefamilier – 15,5 prosent.

For enslige er økningen 11 prosent, mens den er på 7,4 prosent for veteranene. 13 prosent av den amerikanske befolkningen definerer seg som svarte, og disse utgjør hele 37 prosent av landets hjemløse.