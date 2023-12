Den 68 år gamle tidligere gynekologen Sosthene Munyemana ble funnet skyldig i folkemord, forbrytelse mot menneskeheten og deltakelse i forberedelsene til disse overgrepene.

Aktor hadde bedt om 30 års fengsel og framholdt at summen av overgrep viste trekkene til en folkemorder. Saken har versert i det franske rettsvesenet i nesten 30 år.

Munyemana er beskyldt for å ha medvirket til et støttebrev til den daværende interimsregjeringen med oppfordring til å massakrere tutsier. Han ble beskyldt for å ha satt opp veisperringer for samle opp tutsier som ble holdt under forferdelige forhold i offentlige lokaler før de ble drept i Butare-området sør i Rwanda.

Under rettssaken har Munyemana avvist alle anklager og framholdt at han kun var en moderat hutu som hadde forsøkt å redde tutsier ved å tilby dem husrom i de offentlige kontorene.

Fransk påtalemyndighet fremmet tiltale i saken mot trebarnsfaren først i 2011. Munyemana ble først innklaget for retten i Bordeaux i 1995.