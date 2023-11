Noa Marciano er den første av de om lag 240 gislene og fangene som er bekreftet død.

Hun dukket mandag kveld opp på en video publisert av Hamas. Her identifiserer hun seg selv og sier at det pågår israelske angrep like ved der hun holdes fanget. Hun ber også Israel stanse angrepene. Deretter publiserte Hamas en ny video som tilsynelatende viser liket av 19-åringen.

Tirsdag bekreftet det israelske militæret at Marciano er en «fallen soldat», men uten å oppgi dødsårsak.

Ifølge Hamas ble hun drept i et israelsk angrep. Det er ikke lagt fram dokumentasjon for påstanden.

Ifølge Hamas har flere titall israelske og utenlandske fanger og gisler blitt drept i israelske angrep uten at Hamas har kunnet dokumentere det. Det heller ikke bekreftet av Israel.

Familiene til andre israelere som ble bortført til Gazastripen, marsjerer nå fra Tel Aviv til Jerusalem for å skape oppmerksomhet om gislenes skjebne. De holdt tirsdag ett minutts stillhet til minne om Marciano.