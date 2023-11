– Jeg støtter ham helhjertet, sa Johnson i et intervju med CNBC tirsdag.

Johnson var en lite kjent kongressmann fra Louisiana før han i forrige måned ble leder for Representantenes hus. Det skjedde etter et internt opprør hos Republikanerne der en gruppe på ytre høyre fløy tok initiativ for å få Kevin McCarthy kastet som speaker.

McCarthy var lenge alliert med Trump og var blant de første republikanerne til å støtte ham etter stormingen av Kongressen 6. januar 2021. Han valgte imidlertid ikke å offentlig stille seg bak Trumps nye forsøk på å bli president i USA, og har også stilt spørsmål ved om Trump er den sterkeste kandidaten.

Det hisset opp Trumps allierte. Trump selv gledet seg over valget av Johnson som leder for Representantenes hus og omtalte ham som «MAGA Mike Johnson». MAGA er en forkortelse for Trumps slagord «make America great again».

Johnsons uttalelse kom etter New York Times omtalte Facebook-meldinger fra Johnson i august 2015 der han kritiserte Trump, som da drev valgkamp.

– Han mangler den karakter og den moralske kjerne vi desperat trenger i Det hvite hus igjen, skrev han da.