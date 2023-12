Møtet er ikke bekreftet av generalene Abdel-Fattah Burhan eller Mohammed Hamdan Dagalo. Burhan leder regjeringsstyrkene, og Dagalo leder den paramilitære gruppen Rapid Support Forces (RSF).

Igad hevder at de to er enige om en våpenhvile, en høyst usikker påstand som også er ubekreftet. Igad hevder også at de er enige om å løse konflikten på fredelig vis.

Burhan deltok på søndagens Igad-møte i Djibouti, mens Dagalo snakket på telefon med lederne for landene i Igad. Det er ikke kjent hvor Dagalo befinner seg.

I uttalelsen står det ikke hvor eller når møtet skal finne sted. En rådgiver til presidenten i Djibouti har imidlertid skrevet i sosiale medier at generalene er enige om å møtes innen 15 dager.

Talsperson Matthew Miller i det amerikanske utenriksdepartementet hilser nyheten velkommen og ber om at avtalen blir overholdt.

Krigen brøt ut for åtte måneder siden. FN oppgir at over 12.000 er drept, men det reelle tallet er trolig langt høyere. Sju millioner mennesker er internt fordrevne, noe som er det høyeste antallet internt fordrevne i noe land, ifølge FN. Søndag ble en kolonne fra Røde Kors angrepet.