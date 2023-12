– Vi må stå sammen i vår respons på de globale utfordringene, var Xis budskap da han åpnet toppmøtet.

EU-kommisjonens leder Von der Leyen la vekt på at Kina er EUs viktigste handelspartner, men at de er nødt til å snakke om «forskjellene og ubalansene» mellom Kina og EU.

Charles Michel, president for Det europeiske råd, understreket at EU ønsker et stabilt forhold til gjensidig nytte med Kina. Han la til at forholdet må være basert på prinsipper som åpenhet, forutsigbarhet og gjensidighet.