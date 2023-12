Varselet fra fagforbundet Transport er sendt ut i sympati med hovedkonflikten der IF Metall krever at det inngås tariffavtale med den amerikanske bilgiganten.

IF Metall innledet streiken 27. oktober. Siden har en rekke andre forbund startet sympatiaksjoner for å stikke kjepper i hjulene for Teslas virksomhet i Sverige. Også nordiske fagforbund støtter opp, og både i norske, danske og finske havner skal lossing av Tesla-biler blokkeres.

Tesla vil av prinsipp ikke undertegne tariffavtale med IF Metall, og Tesla-eier Elon Musk har gjort det klart at han er motstander av fagforeninger.

IF Metall har anklaget Tesla for streikebryteri siden ledelsen har hentet inn andre arbeidere for å holde virksomheten i gang på verkstedene.