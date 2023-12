Sjefen for Kyivstar melder at selskapets IT-infrastruktur er «delvis ødelagt». Han sier de har slukket mobil- og internettet for å begrense hackernes tilgang.

Selskapet opplyser at nedetiden er midlertidig.

– Det viktigste er at persondata ikke har kommet på avveie, melder de.

Det er ikke kjent hva slags angrep de er rammet av, men de omtaler det som en krigshandling.

Medgründeren bak Monobank, en stor ukrainsk betalingstjeneste, melder samtidig at selskapets tjenester er ustabile på grunn av et omfattende tjenestenektangrep.